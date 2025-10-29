Los deportistas del Cambados muestran su progresión en Lisboa y Santiago

Los deportistas que compitieron en Lisboa Cedida

Los deportistas del Club de Atletismo Cambados continúan mostrando su progresión en distintos frentes. Por un lado, los maratonianos pusieron rumbo a Lisboa para disputar, después de cuatro meses de preparación, la prueba de 42 kilómetros. A la cita, el Cambados acudió con dos atletas debutantes en la distancia, como son Celso y Jorge.

En una prueba en la que compitieron más de 9.000 corredores, Ramón, Lores, Gelo y Andrés volvieron a bajar de las tres horas, con estos tres últimos dejando sus mejores marcas personales.

“Celso e Jorge debutaron en maratón con sabor agridoce. O primeiro quedouse ás portas do obxetivo, mentras que Jorge encontrouse co temido muro da maratón”, dicen desde la entidad cambadesa, que también desplazó a Juan Rivas a la prueba.

Por otra parte, el club también contó con representación en la Carrera Pedestre de Santiago, en la que la Sub 14 Daniela Bayón se hizo con una medalla de plata en el 7K escolar.

En esta ocasión fueron siete atletas de la sección de running acompañando a la joven. Entre los deportistas que llevaron a cabo la prueba en la capital gallega se encontraban Santi Falcón, Sergio Soto, o César Varela, en una competición en la que terminaron más de 2.100 corredores.