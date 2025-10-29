Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La Media Maratón Entre Rías se promociona este fin de semana en Oporto

Sanxenxo y O Grove buscan dar visibilidad internacional a la prueba que se celebrará el próximo 17 de mayo

María Caldas
29/10/2025 18:30
La última edición de la Media Maratón
La última edición de la Media Maratón
Mónica Ferreirós

Tras lograr en apenas dos años de celebración más de 2.500 participantes, la media maratón Entre Rías O Grove- Sanxenxo se promocionará este fin de semana en la Maratón de Oporto, un referente internacional para los runners con más de 22.000 participantes de todo el mundo. 

El Palacio de Congresos de la Alfândega acogerá una exposición los días previos a la prueba con más de 40 expositores con marcas deportivas de referencia y donde los inscritos deberán acudir a recoger sus dorsales

En el marco de esta exposición, la media Maratón Entre Rías contará con un stand propio, atendido por una persona que habla inglés y portugués, y un photocall en el que se podrán realizar fotografías, etiquetar la prueba en redes y conseguir un zapatillero con el objetivo de atraer a más gente al stand. Está prevista la visita de una delegación institucional de ambos ayuntamientos y el encuentro con instituciones portuguesas.

La prueba, organizada por los concellos de O Grove y Sanxenxo, bajo la dirección técnica de Nokao, ofrecerá tres modalidades: Media maratón (21 km), 10 km, para los corredores más rápidos y populares y Relevos por parejas, una opción ideal para quienes deseen compartir la experiencia.

El sábado, 16 de mayo, se celebrarán las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 13 años, fomentando la participación familiar y el amor por el deporte desde edades tempranas. 

El recorrido, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, transcurre por algunos de los paisajes más espectaculares de Galicia, uniendo los municipios de O Grove y Sanxenxo a través de enclaves tan emblemáticos como la Isla de la Toja o la Playa de A Lanzada.

Te puede interesar

La gerente de Barbanza Arousa, el concejal de Relacións Institucionais de Ribeira y los alcaldes de Rianxo, A Pobra y Boiro presentaron el cartel de la ruta '+ que tapas

La ruta '+que tapas' vuelve para poner en valor la gastronomía local, vinos de la IXP O Barbanza e Iria y fomentar la hostelería en temporada baja
Chechu López
El ideal gallego

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge la representación teatral ‘Guerra’
Sandra Rey
El ideal gallego

La exposición ‘Ecos del tiempo’ de Berta Lima Milla aterriza en la Sala Nauta de Sanxenxo
Sandra Rey
El portavoz del BNG, Anselmo Noia

El BNG de O Grove propone al gobierno local hacer un plan de actuación para recuperar el patrimonio popular
Redacción