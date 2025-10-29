La Media Maratón Entre Rías se promociona este fin de semana en Oporto

La última edición de la Media Maratón Mónica Ferreirós

Tras lograr en apenas dos años de celebración más de 2.500 participantes, la media maratón Entre Rías O Grove- Sanxenxo se promocionará este fin de semana en la Maratón de Oporto, un referente internacional para los runners con más de 22.000 participantes de todo el mundo.

El Palacio de Congresos de la Alfândega acogerá una exposición los días previos a la prueba con más de 40 expositores con marcas deportivas de referencia y donde los inscritos deberán acudir a recoger sus dorsales

En el marco de esta exposición, la media Maratón Entre Rías contará con un stand propio, atendido por una persona que habla inglés y portugués, y un photocall en el que se podrán realizar fotografías, etiquetar la prueba en redes y conseguir un zapatillero con el objetivo de atraer a más gente al stand. Está prevista la visita de una delegación institucional de ambos ayuntamientos y el encuentro con instituciones portuguesas.

La prueba, organizada por los concellos de O Grove y Sanxenxo, bajo la dirección técnica de Nokao, ofrecerá tres modalidades: Media maratón (21 km), 10 km, para los corredores más rápidos y populares y Relevos por parejas, una opción ideal para quienes deseen compartir la experiencia.

El sábado, 16 de mayo, se celebrarán las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 13 años, fomentando la participación familiar y el amor por el deporte desde edades tempranas.

El recorrido, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, transcurre por algunos de los paisajes más espectaculares de Galicia, uniendo los municipios de O Grove y Sanxenxo a través de enclaves tan emblemáticos como la Isla de la Toja o la Playa de A Lanzada.