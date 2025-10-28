Siete deportistas del Kenpo Vilagarcía ponen rumbo al Campeonato de Europa de Ciudad Real

La comitiva arousana que representará a España en el Campeonato de Europa Cedida

Siete deportistas del Kenpo Vilagarcía ponen rumbo al Campeonato de Europa que se celebrará en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, que se disputa desde hoy hasta el próximo sábado uno de noviembre. Así, el Pabellón Macarena Aguilar y sus instalaciones aledañas reunirán a más de 500 deportistas y un centenar de técnicos y árbitros procedentes de distintos países europeos.

Los deportistas que allí disputarán la competición son Eduardo Martínez Senín y Karim Otero Haddad en juvenil (12-13), Diego Galbán Domínguez en cadete (14-15), en júnior estará Damián Murga Loroño y en Sub 21 y sénior, Martín Pintos Gutiérrez, Sergio Alba Vázquez y Carolina Claramunt Silva. También participará en Kenpo Adaptado/ ParaKenpo Pablo Muras Abad en la jornada del viernes.

Lo cierto, es que la selección española convocó a diez deportistas del Kenpo Vilagarcía, pero Pedro y Pablo Muñoz Fole, junto con Sergio Vidal Santos no acudirán por lesión y motivos laborales. Los deportistas de la entidad dirigida por Mario participarán en diferentes modalidades de Kata, Kobudo, Defensa Personal , Combate SemiKenpo, Submission, Fullkenpo y Knockdown.

La organización de este evento es fruto de la estrecha colaboración entre la RFEK, el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava y la Diputación de Ciudad Real, que han trabajado conjuntamente para hacer posible una cita de estas características.

Además, el campeonato cuenta con el respaldo de FUJIMAE como patrocinador principal, cuyo acuerdo refuerza el compromiso con la excelencia y el desarrollo de las artes marciales en España. El entrenador del club,. Mario Hermo Alonso, estará como Técnico y Árbitro Mundial de la Selección Española alternando funciones.