+Deportes

Os Ingleses se impone con claridad y mantiene el liderato en Fontecarmoa

Este sábado a las 17:00 horas volverán a ejercer como locales ante el Muralla

María Caldas
28/10/2025 17:00
El último enfrentamiento de Os Ingleses en Fontecarmoa
Gonzalo Salgado

En la cuarta jornada de la Liga Galega de Rugby, Os Ingleses RC logró una nueva victoria como local en Fontecarmoa tras imponerse con claridad por 57–0 al C.D. Zalaeta ATC Arteixo – Santiago R.C., resultado que le permite continuar invicto y mantener el liderato de la clasificación.

El conjunto vilagarciano mostró una gran solidez tanto en ataque como en defensa, dominando el encuentro desde el inicio y sin dar opciones a su rival. El control del juego, el ritmo constante y la efectividad en las fases abiertas fueron las claves de un triunfo incontestable ante un Zalaeta combativo pero superado por la intensidad local.

El encuentro en Fontecarmoa ante Santiago
Gonzalo Salgado

Con este resultado, Os Ingleses confirma su excelente inicio de temporada y consolidan su posición al frente de la Liga Galega.

El próximo compromiso será ante Muralla Rugby Club, este sábado uno de noviembre a las 17:00 horas, de nuevo en Fontecarmoa, dónde la entidad ha demostrado ser muy sólido. Por su parte, el Muralla se coloca como cuarto clasificado con dos victorias, un empate y una derrota en las cuatro primeras jornadas.

