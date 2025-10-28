Cambados y Vilagarcía TM vencen en la cuarta jornada de División de Honor

El Cambados Tenis de Mesa ejerció como local en el partido en O Pombal ante el Arteal Cedida

El Concello de Cambados y el Vilagarcía Tenis de Mesa consumaron sendas victorias en la cuarta jornada de la División de Honor Masculina. Por un lado, los cambadeses vencieron por 4-2 en O Pombal al Arteal. El primer punto a favor de los locales lo puso Matías Albornoz ante Lawal, en un duelo que llegó a los cuatro juegos.

Andrés Correa ponía las tablas al vencer a Santi Otero, pero Nigeruk desempataba a favor de los locales ante Mateo Lois en tres juegos. Lawal firmaba de nuevo un empate ante Santi Otero, y Matías Albornoz y Sergiy Nigeruk se encargaron de sentenciar la victoria ante Mateo Lois y Andrés Correa, respectivamente.

El Vilagarcía, por su parte, vivió dos enfrentamientos, de los cuales salió fortalecido. El primero, ante el Boadilla, con victoria para los vilagarcianos por un ajustado 3-4 en un partido que terminó desempatando en los dobles. Pablo Castro y Fer Padín fueron los encargados de rescatar la victoria para el combinado arousano.

Los vilagarcianos también se midieron en esta jornada al Seghos segoviano, aprovechando el desplazamiento a Madrid. El encuentro se decantó a favor de los visitantes con un 2-4, sin tener que llegar al desempate en dobles.