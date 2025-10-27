Tomasa Franco se sube al tercer cajón del podio en el Open Júnior de Rumanía

Tomasa Franco en el Open de Rumanía Cedida

En uno de los Open junior más fuerte que se recuerda en Rumanía, la deportista del Natural Sport Tomasa Franco, que compite en la categoría de -59 Kg, consiguió subirse al tercer cajón del podio.

En el primer combate se deshizo de la representante de Finlandia, Milay Endah por dos asaltos a cero. En el segundo combate le esperaba la francesa Fátima Mendy, número uno del ranking, a la que venció por 2-1. Ya en semifinales, y en un ajustado combate pierde por 2-1 contra la Ucraniana Kateryne Bohatyrova.

“Las sensaciones han sido bastante buenas y hemos visto a una Tomasa muy competitiva”, dicen desde el Natural. “Este campeonato tiene un nivel altísimo y nos vamos satisfechos, con ganas de seguir trabajando y ajustar de cara al próximo Europeo”, recalcan.

El resto del grupo, a pesar de caer en primera ronda, rozaron un buen nivel en el tapiz, siendo está, una buena prueba para la formación de los deportistas

El convenio con el Concello de Ribeira

El club viene de firmar un convenio de colaboración con el Concello de Ribeira por un importe de 112.065,40 euros para que el módulo de A Fieiteira cuente con nuevos equipamientos. Del total de la cuantía, el Natural Sport asumirá el 70% de la inversión, es decir, 76.045,40 euros, mientras que el Concello aportará 36.000 euros.