El Umia arranca la temporada proclamándose subcampeón gallego

Equipo campionato galego distancias cortas 2025 Cedida

El Club Acuático Umia arrancó una nueva temporada disputando el V Campeonato Gallego de Distancias Cortas, en el que se proclamó subcampeón gallego en la clasificación general. El club repite así la misma posición conseguida en las dos ediciones anteriores, con una gran actuación de un equipo muy nuevo, con 25 deportistas, la mayoría de categoría juvenil y capitaneado por Lidia Aboy y Asier Ramos.

En total, el equipo consiguió sumar 472 puntos, siendo solo superado por el Sysca, el club anfitrión. Los caldenses lograron un total de 22 medallas de las cuales 12 son absolutas, cuatro júnior y seis juveniles.

También se hicieron con dos récords gallegos en categoría júnior, con total protagonismo para Lidia Aboy, quien sumaba eses dos récords, además de dominar en la categoría juvenil con cuatro oros y tres absolutos, mostrando su gran momento de forma en una temporada en la que también quiere llamar a la puerta de la Selección Española.

La primera medalla de Lidia Aboy llegaba en la prueba de 50 obstáculos, consiguiendo la segunda posición en categoría júnior. En juvenil, primera medalla para el debutante Carlos Abella, que lograba un bronce.

Abella repetiría medalla en 50 combinada juvenil. Ya en los 50 socorrista, Lidia Aboy batía el récord gallego júnior y se hacía con una doble medalla de oro, en júnior y absoluta.

Por el apartado masculino, Asier Ramos conseguía proclamarse campeón gallego absoluto. Lidia Aboy conseguía el segundo récord gallego en los 100 supersocorrista, con otro doble oro. En la misma prueba, Lucía Buceta se proclamaba campeona gallega juvenil y Hugo Loureiro conseguía el bronce.

En la categoría juvenil llegó la primera medalla también para Antón Loureiro, que logró el bronce en los 100 supersocorrista. Por otra parte, en la prueba de 25 arrastre, Karolina Cascón consiguió la plata en categoría sénior, quedándose muy cerca de la medalla absoluta. En la última prueba individual, los 50 aletas, Lidia Aboy vencía con autoridad para colgarse los oros júnior y absoluto, y en juvenil Antón Loureiro repetía bronce.