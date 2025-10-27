Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Rotogal Boiro vence en Lugo y se coloca segundo con un partido menos (0-3)

Martín Casais volvió a mostrar un nivel superlativo en el derbi. "Tenemos que mejorar, si queremos estar arriba no nos vale menos del 100%, pero estamos muy contentos", dice Chicho Alves

María Caldas
27/10/2025 13:30
DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro sigue invicto tras el derbi gallego con el Lugo. Un partido en el que los de Chicho Alves se llevaron la victoria por un contundente 0-3 después de ser superiores durante buena parte del partido. 

Ya el primer parcial cayó del lado de los de Chicho Alves con cinco de ventaja sobre los locales. El Lugo arrastraba varias derrotas a sus espaldas, por lo que comenzaron a igualar el enfrentamiento en busca de la remontada, pero los boirenses demostraron mucha más solidez en los momentos importantes.

“Creo que fuimos mejores. Estamos contentos con el trabajo del equipo y con cómo han encajado las piezas nuevas”, comenta Chicho Alves. De nuevo, Martín Casais mostró un nivel superlativo. 

Solventados los problemas en recepción de los primeros partidos, el bloqueo en defensa planteado por el combinado boirense funcionó a la perfección contra un equipo con una gran potencia física. Una cancha muy complicada y ante un rival que se reforzó con jugadores de altura para esta camapaña. En el segundo set el juego continuó siendo igualado, pero los de Chicho iban un paso por delante.

El tercer y definitivo set supuso un impulso para el Rotogal Boiro, de nuevo, con un determinante Martín Casais. A pesar de que todavía quedan muchas cosas que mejorar para pelear por los puestos nobles de la Superliga 2, el Boiro se coloca como segundo clasificado con un partido menos, algo que, de momento, apunta al optimismo.

“Todavía tenemos que mejorar porque si queremos estar arriba tenemos todos que dar un pasito más y dar el 100%, porque por debajo de eso no nos va a llegar porque los equipos se han reforzado mucho”, destaca Chicho Alves. “Vamos a ir semana a semana”, recalca el entrenador.

