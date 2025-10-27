El Inelsa Asmubal continúa con su particular devacle ante el Getasur

El Asmubal Meaño todavía no ha ganado un partido esta campaña Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal meaño sigue cuesta abajo y sin frenos. Las de Juan Costas cayeron por 27-21 ante el Getasur a domicilio. Las meañesas solo aguantaron el ritmo del partido durante los primeros quince minutos ante el vigente líder de la División de Honor Plata.

Al inicio del enfrentamiento, los goles de Irene, Laura Miniño y Nicole materializaron un parcial de 0-4 a favor de las visitantes, pero a partir de ahí comenzaron a dejar las cosas muy fáciles a sus rivales.

El Getasur optó por los contragolpes, poniendo así el 11-7 a la media hora de partido. Al incio del segundo tiempo, las madrileñas consiguieron una ventaja de cinco goles, y aunque las verdinegras trataron de volver a enchufarse en el partido, pero la racha goleadora de las líderes ya resultaba imparable. Juan Costas se vio obligado a pedir tiempo muerto tras un electrónico de 21-16 cuando a penas quedaban diez minutos para el final.

En vista de que la victoria se escapaba, el entrenador optó por dar paso a las jugadoras menos habituales, dando así paso a las juveniles que viajaron con el equipo. Las pérdidas constantes de balón precipitaron una nueva derrota de las meañesas que siguen sin poder celebrar una victoria.