El CNS Vilagarcía consigue diez marcas mínimas en la primera jornada de clubes

Los deportistas del CNS en Redondela Cedida

El CNS Vilagarcía celebraba a la salida de la disputa de la primera jornada de clubes, disputada en Redondela, el logro de 10 marcas mínimas para el Campeonato Gallego de Natación y 13 mejores marcas personales.

El equipo masculino en 4 x 100 libre con Xoel Castro, Yago Vicente, Pedro Costa y Hugo González con un tiempo de 3:47.07 lograban ser terceros por detrás del equipo del Club de Mar y Boiro. El equipo femenino de relevos se situó en séptima posición en el 4x50 m estilos con un tiempo de 2:18.03, compuesto por Catalina Harea Harea, Irene González Diosdado, Noemí Espada y Mariña Cores Vázquez.

En categoría masculina, el equipo fue quinto en 4x50 m estilos con 1:58.55, gracias a las actuaciones de Pedro Costa Figueiras, Damián Lage Guimil, Yago Vicente Ferreira y Diego Rodríguez Martínez.

En el lado individual, Pedro Costa Figueiras se proclamó vencedor en el 400 m libre masculino con un tiempo de 4:16.31 y fue segundo en los 200 m estilos masculinos con 2:19.07.

Asimismo, Yago Vicente Ferreira consiguió la primera posición en los 50 m libre masculino (24.01) y fue tercero en el 100 m mariposa masculino (1:01.49), mientras que Hugo González Fernández logró el séptimo puesto en los 200 m espalda masculino con 2:25.72 y Anne Vicente Ferreira finalizó sexta en el 100 m libre femenino (1:06.48).

A estos se le añaden las mejores marcas de Nico Guillán y Hugo González en 200 espalda, Irene González en 400 Libres, Mariña Cores en 100 Mariposa y Catalina Harea en 100 Braza y 100 Libres. Xoel Castro Duro firmó en los 100 m braza masculino un tiempo de 1:30.66 y aportó al relevo 4x100 m libre masculino ayudando al equipo a firmar la tercera posición parcial en los 250 y 300 metros.

Noemí Espada sumó el décimo puesto en el 100 m mariposa femenino con 1:15.42 y fue cuarta en los 200 m estilos femenino con 2:40.07. Catalina Harea Harea completó sus 2 pruebas indivuales, consiguiendo en 100 m libre femenino (1:13.57) y en los 100 m braza femenino (1:37.62), contribuyendo además como primera relevista del equipo femenino de estilos.

Por su parte, Damián Lage Guimil alcanzó la undécima posición en los 100 m braza masculino (1:17.81) y la decimocuarta en los 100 m mariposa masculino (1:17.30), ocupando el segundo relevo en el equipo masculino de 4x50 m estilos.