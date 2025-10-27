Mi cuenta

+Deportes

El CNS Vilagarcía consigue diez marcas mínimas en la primera jornada de clubes

Se disputó en Redondela, con 13 deportistas que también superaron su mejor tiempo personal

María Caldas
27/10/2025 20:00
Los deportistas del CNS en Redondela
Cedida

El CNS Vilagarcía celebraba a la salida de la disputa de la primera jornada de clubes, disputada en Redondela, el logro de 10 marcas mínimas para el Campeonato Gallego de Natación y 13 mejores marcas personales.

 El equipo masculino en 4 x 100 libre con Xoel Castro, Yago Vicente, Pedro Costa y Hugo González con un tiempo de 3:47.07 lograban ser terceros por detrás del equipo del Club de Mar y Boiro.  El equipo femenino de relevos se situó en séptima posición en el 4x50 m estilos con un tiempo de 2:18.03, compuesto por Catalina Harea Harea, Irene González Diosdado, Noemí Espada y Mariña Cores Vázquez.

En categoría masculina, el equipo fue quinto en 4x50 m estilos con 1:58.55, gracias a las actuaciones de Pedro Costa Figueiras, Damián Lage Guimil, Yago Vicente Ferreira y Diego Rodríguez Martínez.

En el lado individual,  Pedro Costa Figueiras se proclamó vencedor en el 400 m libre masculino con un tiempo de 4:16.31 y fue segundo en los 200 m estilos masculinos con 2:19.07. 

Asimismo, Yago Vicente Ferreira consiguió la primera posición en los 50 m libre masculino (24.01) y fue tercero en el 100 m mariposa masculino (1:01.49), mientras que Hugo González Fernández logró el séptimo puesto en los 200 m espalda masculino con 2:25.72 y Anne Vicente Ferreira finalizó sexta en el 100 m libre femenino (1:06.48).

A estos se le añaden las mejores marcas de Nico Guillán y Hugo González en 200 espalda, Irene González en 400 Libres, Mariña Cores en 100 Mariposa y Catalina Harea en 100 Braza y 100 Libres. Xoel Castro Duro firmó en los 100 m braza masculino un tiempo de 1:30.66 y aportó al relevo 4x100 m libre masculino ayudando al equipo a firmar la tercera posición parcial en los 250 y 300 metros.

Noemí Espada sumó el décimo puesto en el 100 m mariposa femenino con 1:15.42 y fue cuarta en los 200 m estilos femenino con 2:40.07. Catalina Harea Harea completó sus 2 pruebas indivuales, consiguiendo en 100 m libre femenino (1:13.57) y en los 100 m braza femenino (1:37.62), contribuyendo además como primera relevista del equipo femenino de estilos.

Por su parte, Damián Lage Guimil alcanzó la undécima posición en los 100 m braza masculino (1:17.81) y la decimocuarta en los 100 m mariposa masculino (1:17.30), ocupando el segundo relevo en el equipo masculino de 4x50 m estilos.

