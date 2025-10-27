Ana Ferro se proclama campeona en el Torneo Villa de Madrid 2025

Ana Ferro con la medalla conseguida Cedida

La luchadora Ana Ferro, representante del Judo Club Senin ubicado en el Centro Deportivo Ikigai de Vilagarcía, se proclamó campeona del Torneo Villa de Madrid de Luchas Olímpicas 2025, una de las competiciones más destacadas del calendario nacional.

Este logro supone un hito muy especial para Ikigai, un centro deportivo de reciente apertura en Vilagarcía, que apuesta por ofrecer formación de calidad en distintas disciplinas, entre ellas la Lucha Olímpica, Judo, Entrenamiento funcional y Pilates.

“Estamos muy orgullosos del trabajo y la constancia de Ana. Su victoria demuestra el nivel y la pasión con la que afrontamos cada entrenamiento en Ikigai”, señaló Andrés Senin, entrenador del Judo Club Senin.

El Centro Deportivo Ikigai abrió sus puertas recientemente con el objetivo de fomentar el deporte y los valores del esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Las instalaciones ofrecen clases para todas las edades y niveles, en un entorno motivador.