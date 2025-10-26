Julen González se hace con el Trofeo Cadete en Sanxenxo

El donostiarra Julen González y el iraní Bardia Majdabadi Cedida

El Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo echó el cierre a una brillante edición del Torneo Internacional Cadete, la número 17 en el amplio palmarés de la entidad social y deportiva.

Arrancaba la primera final del día, la individual femenina que enfrentaba a la aragonesa Paula Cortés Medrano y a la británica Isabella Rebel. Gran arranque que protagonizó la de Zaragoza, llegando a tener, en el primer set, hasta tres juegos de ventaja.

Pero la reacción de Rebel no tardó en llegar y no sólo recuperó los juegos de diferencia, sino que se impuso en ese primer set por 7-6(8). En el segundo, Cortés Medrano pudo igualar el encuentro con un 5-7 a su favor, pero su desconexión en el tercero fue tan grande que lo acabó perdiendo por un contundente 6-0..

El segundo partido del día era la final individual masculina entre el donostiarra Julen González Alonso contra el iraní Bardia Majdabadi. El de San Sebastián se impuso por 6-0 y 6-1, un resultado que en nada se asemeja a lo vivido en la pista, ya que el tenista de Irán dio la batalla respondiendo muy bien al juego del español, pero no ejecutaba el tanteo a su favor.

El último encuentro de la jornada correspondía a la final de dobles femenina, con nuevo protagonismo para la aragonesa Paula Cortes Medrano que hacía tándem con la guadalajareña Daniella González Castellote, contra las lusas Leonor Passos y Laura Salvado.

Por otro lado, gran triunfo para las del vecino país de Portugal que se hacían con el partido por 6-4 y 3-6 -, este último juego resuelto en el Tie-Break por (10-5).