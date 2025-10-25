Os Ingleses defiende el liderato en Fontecarmoa ante el CD Zalaeta ATC Arteixo – Santiago R.C.

Os Ingleses durante su primer partido en Fontecarmoa Gonzalo Salgado

El equipo sénior de Os Ingleses RC afronta hoy, 25 de octubre, la cuarta jornada de la Liga Gallega de Rugby, con el objetivo de mantener el liderato y continuar invicto en la presente temporada.

El encuentro se disputará en el Campo de Fontecarmoa en Vilagarcía de Arousa a las 18:00 horas, y enfrentará al conjunto arousano con el C.D. Zalaeta ATC Arteixo – Santiago R.C., un rival que ya ha sumado una victoria esta campaña y que promete poner a prueba la solidez del líder.

El entrenador de Os Ingleses RC, David Lema, se muestra satisfecho con el trabajo del equipo en este arranque de temporada: “este año estamos trabajando muy bien durante la semana, contamos con mucha gente y es una maravilla”.

Respecto al rival del sábado, Lema señaló que “es un poco una incógnita pero sí conocemos a alguno de los jugadores. Zalaeta son jugadores con experiencia y Santiago tiene gente más joven”.

El técnico confía en que el equipo mantenga el nivel mostrado hasta ahora y pueda ofrecer un buen partido ante su afición en Fontecarmoa.

Desde el club se espera una gran afluencia de público en las gradas para acompañar al equipo en esta nueva cita liguera.