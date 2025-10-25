Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Jorge Álvarez y Duarte se llevan la final de dobles masculino en Sanxenxo

En chicas individual también habrá representación española, teniendo por embajadora a la zaragozana Paula Cortés Medrano

María Caldas
25/10/2025 06:00
El coruñés Jorge Álvarez en un lance
El coruñés Jorge Álvarez en un lance
Cedida

Rotundo éxito para los intereses gallegos con el primer triunfo en la final de dobles masculina del Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana, que estos días se disputa en La Cultural de Sanxenxo. El dueto formado por coruñés Jorge Álvarez y el portugués Duarte Santa María dieron buena muestra de una combinación excelente y una gran calidad de juego, en plena armonía y complicidad, derrotando por 6-3 y 6-1 al combinado donostiarra/burgalés formado por Julen González y Sergio Prádanos, respectivamente.

Precisamente el San Sebastián jugará la final individual masculina tras vencer en semifinales al portugués Lourenço Correia por 7-6(4) y 6-2. En frente tendrá al iraní Bardia Majdabadi, que derrotaba a Prádanos por 6-2 y 6-4. 

En chicas individual también habrá representación española, teniendo por embajadora a la zaragozana Paula Cortés Medrano, que vencía a la germana Carina Borck por 6-2 y 6-3. Su contrincante será la británica Isabella Rebel, que por 6-1 y 6-3 se hacía con el partido de semifinales jugado contra la lusa Carolina Bernardo.

Por otra parte, en los dobles femeninos, Cortés Medrano y Daniella González, naturales de Castellón se las tendrán que ver contra las portuguesas Leonor Passos y Laura Salvado en la final

Te puede interesar

Un fragmento de la misa celebrada ayer

Don José cumple 60 años de sacerdocio rodeado de los feligreses
A. Louro
Gonza Fernández en el último partido en A Lomba

El Arosa se prepara para asaltar Arteixo todavía con las bajas de Martín Diz y Mario García
María Caldas
Román Rodríguez visita el Instituto Plurilingüe de Valga

Los talleres de FP del Instituto de Valga recibirán 200.000 euros para mejoras en ventilación
Fátima Pérez
El equipo en el último partido en casa

El Sigaltec arma filas para recibir al "transatlántico" Marín en el Sara Gómez
María Caldas