Jorge Álvarez y Duarte se llevan la final de dobles masculino en Sanxenxo

El coruñés Jorge Álvarez en un lance Cedida

Rotundo éxito para los intereses gallegos con el primer triunfo en la final de dobles masculina del Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana, que estos días se disputa en La Cultural de Sanxenxo. El dueto formado por coruñés Jorge Álvarez y el portugués Duarte Santa María dieron buena muestra de una combinación excelente y una gran calidad de juego, en plena armonía y complicidad, derrotando por 6-3 y 6-1 al combinado donostiarra/burgalés formado por Julen González y Sergio Prádanos, respectivamente.

Precisamente el San Sebastián jugará la final individual masculina tras vencer en semifinales al portugués Lourenço Correia por 7-6(4) y 6-2. En frente tendrá al iraní Bardia Majdabadi, que derrotaba a Prádanos por 6-2 y 6-4.

En chicas individual también habrá representación española, teniendo por embajadora a la zaragozana Paula Cortés Medrano, que vencía a la germana Carina Borck por 6-2 y 6-3. Su contrincante será la británica Isabella Rebel, que por 6-1 y 6-3 se hacía con el partido de semifinales jugado contra la lusa Carolina Bernardo.

Por otra parte, en los dobles femeninos, Cortés Medrano y Daniella González, naturales de Castellón se las tendrán que ver contra las portuguesas Leonor Passos y Laura Salvado en la final