Deportes

El Inelsa Asmubal busca mañana su primera victoria ante el líder Getasur

Las de Juan Costas visitan a las madrileñas, hasta ahora invictas, a las 19:30 horas

María Caldas
24/10/2025 09:30
El Asmubal visita mañana a las 19:30 horas a las madrileñas
El Asmubal visita mañana a las 19:30 horas a las madrileñas
Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal Meaño visita mañana a las 19:30 horas al Club Balonmano Getasur en busca de su primera victoria de la temporada. Las vigentes campeonas de la División de Honor Plata Femenina se encuentran en su peor momento, situándose como penúltimas clasificadas con un solo punto en cuatro partidos.

Ahora, las de Juan Costas ponen rumbo a Madrid para enfrentarse a un viejo conocido como es Getasur. Para esta campaña, las madrileñas cuentan con una buena estabilidad en la plantilla, renovando a la mayor parte de las jugadoras que en la campaña pasada lograron el tercer puesto. 

Las de Rebeca Castilla buscaron dar un salto competitivo que hasta ahora están cumpliendo con creces, y es que se colocan líderes con pleno de victorias y una media de 33,2 goles por partido.

Las meañesas tendrán que mostrar su mejor versión ante un equipo que baja su juego en una defensa sólida y un contraataque rápido. Especial atención tendrán que prestar las de Juan Costas a María Abellán, quien fue la máxima goleadora del Getasur la pasada campaña con un total de 126 goles, y que esta temporada continúa siendo una de las estrellas del equipo.

