+Deportes

Comienzan las primeras finales del Torneo Internacional Cadete Fuente Liviana

En categoría femenina individual sólo sobrevive para semifinales la zaragozana Paula Cortés Medrano que ganó a la rusa Kira Mikaelian

María Caldas
24/10/2025 11:33
El Torneo entra hoy en su fase final
El Torneo entra hoy en su fase final
cedida

Las primeras finales del Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana llegan este viernes, con el encuentro de dobles entre las parejas formadas por el coruñés Jorge Álvarez Mosteiro y el portugués Duarte Santa María.

Organizado por el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo la gran cita deportiva ha entrado en su recta final, disputándose también este viernes las semifinales en dobles femenino y las individuales en ambas categorías.

Sin duda alguna, la actuación más destacada de esta tercera jornada ha sido la de la británica Isabella Rebel, que prácticamente barrió de la pista de tierra batida de La Cultural a la portuguesa Laura Salvado, en dos contundentes sets de 6-0 y 6-0.

En la carrera por avanzar cada día en posiciones más próximas a las finales, la única superviviente en categoría femenina individual es la zaragozana Paula Cortés Medrano que ganó su encuentro contra la rusa Kira Mikaelian por 7-5, 0-6 y 7-5.

En chicos y con un partido muy resolutivo para los representantes españoles, el donostiarra Julen González Alonso vencía sin grandes dificultades al irlandés James McMillan, por 6-1 y 6-1, al igual que el burgalés Sergio Prádanos pasaba también a semifinales al vencer al portugués Vicente Pessoa, por 6-4 y 6-2.

Precisamente tanto donostiarra como burgalés fueron los primeros en clasificarse como pareja para la gran final de dobles masculino, en un partido que resolvieron por 4-6, 6-2 y 11-9 contra los portugueses Gonçalo Amorín y Lourenço Correia. 

Enfrente tendrán al coruñés Jorge Álvarez Mosteiro que hacía tándem con el también portugués Duarte Santa María y que se metían en la final al ganar al luso Gonçalo Monteiro y al iraní Bardia Majdabadi, por 6-2 y 6-4.

