El Rotogal Boiro fleta un autobús para acompañar al equipo en la visita a Lugo

El Rotogal Boiro se enfrenta el sábado al Lugo DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro visita el sábado a las 19:45 horas al Arenal Emevé Lugo. Un enfrentamiento para el que el equipo pone un autobús a disposición de los usuarios que quieran acompañar al equipo en el derbi.

El precio del mismo es de cinco euros para los socios del Rotogal Boiro y de diez para aquellos que no sean socios. La salida será a las 16:00 horas desde la marquesina de A Cachada, y aquellos que deseen apuntarse pueden hacerlo enviando su nombre y apellidos al correo electrónico de la entidad (ddeportivo@boirovoleibol.com).

Los de Chicho Alves son ahora mismo terceros clasificados en el grupo A de la Superliga 2 con seis puntos y un partido menos, ya que descansaron en la primera jornada. Enfrente tendrán a un rival que solo lleva una victoria en tres partidos. El combinado lucense incorporó a sus filas para esta temporada al central brasileño Marcos Paulo Santos, dando así un salto de calidad en la plantilla.

En su estreno en liga esta temporada, los lucenses comenzaron perdiendo por 3-0 ante el Textil Santanderina a domicilio.