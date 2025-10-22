Ritmo frenético en La Cultural con 33 partidos de primera ronda disputados con el apoyo del Club de Tenis de Pontevedra

La primera jornada en Sanxenxo Cedida

Sanxenxo amaneció con el golpeteo de las pelotas de tenis resonando desde las pistas cubiertas del Círculo Cultural Deportivo, acompasadas desde la capital pontevedresa con la colaboración del Club de Tenis, gracias al cual se pudo completar la primera ronda de esta primera jornada del Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana en la que se llegaron a disputar hasta 33 encuentros.

Desde las ocho de la mañana las jóvenes promesas del tenis mundial, comenzaban sus respetivos partidos, algunos de larga duración entre los que destacó el disputado por el coruñés Pedro Antón Ruibal, que finalmente perdió, tras tres intensas horas de juego, contra el balear Lluc Antoni Comas, por 1-6, 7-6 (Tie Break de 5) y 6-4.

Destacada presencia portuguesa, prácticamente igualada a la española en estos partidos de primera ronda y con resultados repartidos para ambos embajadores y embajadoras, siendo a favor de nuestro país una decena de triunfos por seis del vecino país luso.

Uno de los triunfos madrugadores para la escuadra gallega la protagonizó el también coruñés Jacobo Gómez Pato, que vencía con autoridad al portugués Pedro Lima por un contundente 6-1 y 6-0.

Otro de los miembros del equipo del Club de Tenis Coruña, Pablo Somoza Remeseiro, se llevaba el triunfo sobre el estonio Adreas Kuum, por 6-2 y 7-6 (4), al igual que la zaragozana Paula Cortés Medrano sobre la lusa Inés Magalhaes, por 6-4 y 6-3, un éxito en el arranque del torneo que también emulaba la asturiana Deva Raposo Serrano sobre la también portuguesa Natalia Ember, por 6-1 y 6-1.