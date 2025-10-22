Los atletas del Cambados consiguen sus mejores marcas en Pontevedra

Los atletas del Cambados durante la prueba Cedida

El Club de Atletismo Cambados sigue celebrando la progresión de sus atletas en distintos frentes. Por un lado, el Cambados desplazó a una comitiva de deportistas al Gran Fondo de Pontevedra, en dónde Santi Falcón sumó una medalla de bronce y cuatro atletas mejoraron sus marcas personales.

Un año más, en dicha prueba se llevó a cabo una paralela de 10K, siendo las dos homologadas por la Federación Española de Atletismo, por lo que los participantes también tenían esa opción para mejorar sus marcas.

Así, Sergio Santos en la prueba de Gran Fondo 21K mejoró su marca dejando un tiempo de 1:17:06 y quedando en la posición número 22. Por su parte, Maxi Oubiña se hacía con la vigesimosexta plaza con un tiempo de 1:17:37.

Santi Falcón lograba subirse al podio al quedar tercero. Álvaro Carou también batía su mejor marca personal parando el cronómetro en 1:28:41. También participaron por parte del Atletismo Cambados Carlos González (1:22:52), y Edgar Balboa (1:32:39).

En la prueba de 10K, Diego Rosal mejoró su marca personal con un tiempo de 42:19, y Dani Argibay siguió los pasos de su compañero parando el cronómetro en 47:46. También participaron en dicha prueba Suso Pérez (51:52) y Jose Bioque (55:10).