+Deportes

Liam Puceiro se proclama subcampeón en el IV Torneo Escolar de A Coruña

El Club de Xadrez Fontecarmoa desplazó a cuatro de sus jugadores

María Caldas
22/10/2025 18:30
Liam con el trofeo de subcampeón
El Club de Xadrez Fontecarmoa desplazó a cuatro de sus jugadores para disputar en la Cidade das Tecnoloxías e Información da A Coruña el IV Torneo Escolar de la Escuela de Relaciones Laborales, consiguiendo casi un pleno de medallas.

Así, En la categoría Promesas, menores de 8 años, Liam Puceiro Bouzas logró una plata, perdiendo únicamente una partida contra el que sería vencedor del torneo. Este subcampeonato acerca a Liam a la segunda plaza de la provisional del Circuito Gallego Promoción, quedando a tan solo dos puntos a falta de dos pruebas.

En la misma categoría Asier Cores López se llevó un bronce al finalizar cuarto y la sexta plaza de Sabela Cores Lois, le concede el título femenino.En alevines, el cuarto participante del Fontecarmoa, Beltrán Bueno Abal, terminó su concurso en la décimo quinta plaza. 

