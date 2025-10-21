Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Sanxenxo levanta el telón del Torneo Internacional Cadete Fuente Liviana

Repiten presencia los finalistas de dobles de la pasada edición, el ferrolano Ramón Talín Maiz y el coruñés Pedro Antón Ruibal

María Caldas
21/10/2025 14:15
Sol Junquera durante la pasada edición
Cedida

Tras el éxito conseguido con la celebración del ITF Juniors el pasado mes de septiembre, La Cultural, fiel a su calendario de alto nivel deportivo, pone en marcha el 17º Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana, una cita con las promesas del tenis mundial que estos días se medirán en las pistas de GreenSet y en las cubiertas de tierra batida, con 11 países confirmados y la presencia de una buena representación, tanto en categoría masculina como femenina, comenzando con los partidos de primera ronda, en Dobles e Individuales.

Más de medio centenar de jóvenes tenistas se medirán estos días en las pistas de la localidad pontevedresa, en un evento distinguido con un Grado 2 por la International Tennis Federation - ITF, en la búsqueda de su ascenso en el ranking mundial que les da acceso a torneos de mayor nivel. 

Repiten presencia los finalistas de dobles de la pasada edición, el ferrolano Ramón Talín Maiz y el coruñés Pedro Antón Ruibal, así como el también herculino Jorge Álvarez Mosteiro, en un Torneo con buena presencia gallega, tanto en categoría masculina como femenina.

El acceso a las pistas es libre y gratuito hasta completar el aforo. Debido al alto número de partidos, todas las pistas de La Cultural estarán ocupadas hasta el sábado.

