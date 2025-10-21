Sanxenxo levanta el telón del Torneo Internacional Cadete Fuente Liviana

Sol Junquera durante la pasada edición Cedida

Tras el éxito conseguido con la celebración del ITF Juniors el pasado mes de septiembre, La Cultural, fiel a su calendario de alto nivel deportivo, pone en marcha el 17º Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana, una cita con las promesas del tenis mundial que estos días se medirán en las pistas de GreenSet y en las cubiertas de tierra batida, con 11 países confirmados y la presencia de una buena representación, tanto en categoría masculina como femenina, comenzando con los partidos de primera ronda, en Dobles e Individuales.

Más de medio centenar de jóvenes tenistas se medirán estos días en las pistas de la localidad pontevedresa, en un evento distinguido con un Grado 2 por la International Tennis Federation - ITF, en la búsqueda de su ascenso en el ranking mundial que les da acceso a torneos de mayor nivel.

Repiten presencia los finalistas de dobles de la pasada edición, el ferrolano Ramón Talín Maiz y el coruñés Pedro Antón Ruibal, así como el también herculino Jorge Álvarez Mosteiro, en un Torneo con buena presencia gallega, tanto en categoría masculina como femenina.

El acceso a las pistas es libre y gratuito hasta completar el aforo. Debido al alto número de partidos, todas las pistas de La Cultural estarán ocupadas hasta el sábado.