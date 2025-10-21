Los arousanos Gael Covelo y Alejandro Leiro debutan en la Copa de España Cadete

Gael Covelo y Alejandro Leiro en el Gran Premio Ramón Hermida

Dos judocas de la cantera arousana del Judo Club Pontevedra participaron en la Súper Copa de España Cadete de Judo de Galicia, edición 29 del Gran Premio Internacional de Judo “Cidade de Vigo”, celebrado en el Pabellón de As Travesas de Vigo y de enorme afluencia, con casi 500 deportistas inscritos de quince autonomía españolas y cuatro países más (Portugal, Italia, Escocia y República Checa).

Gael Covelo Ferreiro, actual tercer clasificado en el ranking cadete de Galicia en -55 kg., compitió en una nutrida categoría masculina de hasta 60 kg. con 55 participantes, ganando en primera ronda en un combate muy disputado y con gran resolución final por parte de Gael.

Por otro lado, Alejandro Leiro Torres, medalla de bronce en el Campeonato de Galicia Infantil 2025, participó en la categoría cadete de -55 kg. con 44 competidores.

Aunque ambos judocas no llegaron a los puestos de medallas cabe destacar aspectos positivos en su progreso competitivo en su debut en la categoría cadete del circuito de Copas de España de Judo, aspectos que de seguro seguirán avanzando en las próximas citas deportivas.

Además de los dos competidores, el equipo del Judo Club Pontevedra desplazado a esta cita estuvo integrado por los entrenadores Alfonso Del Río y David Fernández, junto a Fran Miguens, árbitro en este campeonato y entrenador de ambos competidores.