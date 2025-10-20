Sofía Otero, del Vilarousa, se clasifica para la Copa de España que se celebrará en Madrid

Sofía Otero durante la celebración del Campeonato Cedida

El Club Gimnasia Rítmica Vilarousa se desplazó al Campeonato Galego Conxuntos y control de la Copa de España Conxuntos y Copa Base Individual. La entidad de Sandra Estrada llevó a dos deportistas individuales, Sofía Otero en benjamín, y Antía Parafita en la categoría juvenil.

Así, Sofía Otero consiguió la clasificación para la Copa de España que se celebrará en Madrid a finales del próximo mes de noviembre, tras conseguir una nota final de 13,35. Su compañera Antía Parafita no corrió la misma suerte y no pudo clasificarse. “Era una categoría muy competida, con mucha participación, pero había que intentarlo”, comenta Sandra Estrada.

Por otro lado, en la categoría alevín base individual masculina, Enzo Pintos, del Rítmica Arousa, consiguió la segunda plaza con una puntuación final de 10,05. El Rítmica Arousa también desplazó a Andrea Paola Agis, que fue sexta en la categoría cadete base individual. En la misma categoría participó Enma, del Biqueira.

Antía Parafita durante el campeonato Cedida

Tras la actuación en la Copa Base, Sofía Otero acudió al torneo de otoño del Club Versalles de Avilés, en dónde consiguió un trabajado sexto puesto tras un buen ejercicio.