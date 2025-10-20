Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Sofía Otero, del Vilarousa, se clasifica para la Copa de España que se celebrará en Madrid

La entidad vilagarciana se desplazó también con Antía Parafita

María Caldas
20/10/2025 16:00
Sofía Otero durante la celebración del Campeonato
Sofía Otero durante la celebración del Campeonato
Cedida

El Club Gimnasia Rítmica Vilarousa se desplazó al Campeonato Galego Conxuntos y control de la Copa de España Conxuntos y Copa Base Individual. La entidad de Sandra Estrada llevó a dos deportistas individuales, Sofía Otero en benjamín, y Antía Parafita en la categoría juvenil.

Así, Sofía Otero consiguió la clasificación para la Copa de España que se celebrará en Madrid a finales del próximo mes de noviembre, tras conseguir una nota final de 13,35. Su compañera Antía Parafita no corrió la misma suerte y no pudo clasificarse. “Era una categoría muy competida, con mucha participación, pero había que intentarlo”, comenta Sandra Estrada. 

Por otro lado, en la categoría alevín base individual masculina, Enzo Pintos, del Rítmica Arousa, consiguió la segunda plaza con una puntuación final de 10,05. El Rítmica Arousa también desplazó a Andrea Paola Agis, que fue sexta en la categoría cadete base individual. En la misma categoría participó Enma, del Biqueira.

Antía Parafita durante el campeonato
Antía Parafita durante el campeonato
Cedida

Tras la actuación en la Copa Base, Sofía Otero acudió al torneo de otoño del Club Versalles de Avilés, en dónde consiguió un trabajado sexto puesto tras un buen ejercicio.

Te puede interesar

Mariola Sampedro, Herminia Pouso y técnicos municipales se reunieron con responsables de la adjudicataria de la obra del Centro de Deportes Náuticos en Aguilo

El Gobierno local y la empresa adjudicataria prevén que la obra del Centro de Deportes Náuticos de Aguiño pueda estar rematada en marzo de 2016
Chechu López
El enfrentamiento en Vilagarcía

El Fuencarral TM apisona al Vilagarcía y al Cambados en la tercera jornada
María Caldas
La presentación fue hoyo en O Cuadrante con Gonzalo Durán y Javier Tourís

La Semana da Cultura tendrá un acto especial por los 25 años de Amigos de Valle-Inclán
Beni Yáñez
Edición pasada de la Festa do Deporte

O Concello de Ribadumia abre o prazo para presentar as candidaturas para a VIII Festa do Deporte
María Caldas