Diario de Arousa

Deportes

Los deportistas cuntienses continúan con su notable progresión en varios frentes

María Caldas
20/10/2025 18:00
Los deportistas del Cuntis
Los deportistas del Cuntis
Cedida

Los deportistas del Club de Atletismo Cuntis continúan dejando ver su notable progresión sobre las pistas. Así, en el Campeonato de España máster de 5 km Ruta celebrado en Bertamiráns, el cuntiense Manolo Vieites logró la decimoséptima posición en la categoría M45. 

También consiguió un trabajado sexto puesto en peso F45 María Teresa Janeiro, cuntiense que compite para el Atletismo Sada, en el Campeonato de Europa Máster disputado en Madeira, Portugal. En Bertamiráns también destacó la marchadora Alba Pérez de la SGP en los 10 k de carrera que no para de progresar en su formación en la escuela cuntiense. 

En el Gran Premio de Fondo celebrado en Pontevedra realizaron una buena carrera Mohamed Lachhab, Marcos Fontans, Dani García, del Rías Baixas y que entrena marcha con el Cuntis, y Carla Magariños en su vuelta al atletismo y con buen futuro, todos ellos sobre los diez kilómetros. 

Saleta Aboy y Pablo García fueron los vencedores locales sobre la distancia de media maratón. En su etapa de otras categorías lograron varios títulos con la rojilla. Saleta, que se inició en la cuna cuntiense, tiene a sus espaldas varios títulos gallegos, como la consecución de la medalla de bronce en el nacional juvenil de 5000 metros en pista.

