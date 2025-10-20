El Rotogal Boiro saca pecho en A Cachada y vence al SUAC Canarias

El Rotogal consumó su primera victoria en A Cachada ante el SUAC Canarias DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro volvió a mostrar su mejor voleibol ante sus aficionados en el Pabellón de A Cachada. Los de Chicho Alves regresaron a casa para enfrentarse al SUAC Canarias, equipo al que vencieron después de mucho esfuerzo por un 3-1.

Numerosos aficionados se desplazaron hasta el pabellón para ver el primer partido de la temporada como local de un Rotogal Boiro que, con un partido menos, se coloca tercero. A Cachada acogió un enfrentamiento intenso en el que los locales se llevaron el primer set tras unos minutos muy ajustados que se sellaron con un 27-25 a favor del Rotogal Boiro.

Los jugadores celebran en A Cachada DAMIAN AVILES

Los canarios no se quedaron de brazos cruzados y respondieron con determinación en el segundo set, anotando 12 puntos de ataque y aprovechando ocho errores de los de Chicho Alves. Finalmente, el segundo set se decantó a favor del combinado visitante por un 21-25. Por parte de los locales volvió a ser gran protagonista Martín Casais, anotando nada menos que 20 puntos para los boirenses.

El tercer set volvió a ser un auténtico toma y daca, saldándose con un 26-24 a favor de los de Chicho Alves, gracias a que los puntas receptores tuvieron su día de gracia. Héctor Barro fue otro de los nombres propios del partido, sumando 14 puntos para los boirenses.

Ante el SUAC Canarias también tuvo minutos el puertorriqueño Janluar Figueroa, que se incorporó al equipo la pasada semana y aún no cuenta con el mismo rodaje que sus compañeros. “El juego no fue brillante por nuestro lado, ellos jugaros con un acierto altísimo y nos pesó la responsabilidad de ganar”, comenta Chicho.

Martín Casais volvió a ser uno de los grandes protagonistas DAMIAN AVILES

“Los cambios desde el banquillo también nos sirvieron muchísimo. Tenemos que preparar ya el partido con Lugo, jugar en aquella cancha es súper difícil, tenemos que corregir fallos”, dice el entrenador.