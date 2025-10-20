Mi cuenta

+Deportes

El Fuencarral TM apisona al Vilagarcía y al Cambados en la tercera jornada

María Caldas
20/10/2025 16:00
El enfrentamiento en Vilagarcía
MONICA VILA

No fue la mejor jornada para el Concello de Cambados y el Vilagarcía Tenis de Mesa, y es que ambos cayeron derrotados como locales. Por un lado, los vilagarcianos recibieron en el gimnasio del Colegio Arealonga al Fuencarral Tenis de Mesa, que se llevó la victoria con un contundente 1-5. Los madrileños comenzaron adelantándose con la batalla entre Darío Salcedo y Pablo Castro, que aguantó hasta el cuarto juego para poner el 1-0 a favor de los visitantes.

Pedro Castro tomaba el relevo para enfrentarse al madrileño Samu Benítez, que puso el 2-0 para el Fuencarral. Fernando Padín cayó ante Carlos Vedrial, lo que adelantó a los visitantes con el 3-0. 

Pedro y Pablo Castro repitieron derrota ante Darío Salcedo y Carlos Vedriel, respectivamente, dejando así el 5-0 para los madrileños. Fernando Padín sacó el único punto de los locales tras vencer en cinco juegos a Samu Benítez.

El enfrentamiento en Vilagarcía
MONICA VILA

Por otro lado, el Concello de Cambados perdió por 3-4 también ante el Fuencarral, que aprovechó su visita a Galicia. A pesar de que los cambadeses comenzaron por delante con las victorias de Nigeruk y Matías, el encuentro tuvo que ir al desempate en dobles, cayendo del lado visitante.

