El Asmubal sufre su tercera derrota, esta vez en Asturias

El Asmubal se coloca penúltimo con un punto Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal Meaño no levanta cabeza. Las vigentes campeonas de la División de Honor Plata Femenina llevan cuatro derrotas consecutivas, la última de ellas ante el Balonmano Gijón por 30-26.

Las verdinegras tenían que hacer frente a un Gijón en plena construcción con jugadoras muy jóvenes. Las de Costas llegaban condicionadas por las lesiones de larga duración, con una portería debilitada y un ataque que dejó ver que le falta soltura.

Aún con el viento en contra, el Asmubal Meaño comenzó el partido dejando una imagen muy distinta a la que dieron en el segundo tiempo. Las meañesas lograron abrir una renta de tres goles de ventaja en los primeros minutos, sin dejar apenas espacios a su rival.

Arangio asumía el centro con Laura Miniño de apoyo. Un momento dulce para las visitantes que, tras un tiempo muerto, una falta en ataque de Laura Miniño, que se precipitó a falta de segundos para el descanso, regaló la posesión al Gijón, que aprovechó el error para irse al descanso con un 13-14 en el electrónico.

Segunda parte

Al inicio del segundo tiempo, las meañesas encajaron un parcial de 6-1 que ponía a las asturianas con ventaja (19-17). Juan Costas pidió tiempo muerto con el fin de enderezar las cosas, pero nada más lejos de la realidad.

En un desajuste encajaron otro parcial de 6-1, encadenando así una fase de constantes pérdidas de balón, topándose con una férrea defensa asturiana.

Tras esta derrota, el Asmubal Meaño se coloca penúltimo en la clasificación con tan solo un punto.