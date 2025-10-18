El Inelsa Asmubal visita esta tarde al Gijón, ambos en horas bajas

El Asmubal se reencuentra con un Gijón que también suma un único punto Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal viaja hoy a Asturias para medirse a las 19.30 horas al Gijón en una nueva jornada de División de Honor Plata. Las asturianas sólo suman un único punto después de las tres primeras jornadas, el conseguido al empatar ante el Rocasa, ya que perdieron en Canarias ante el Romade y en Madrid frente al Sanse.

Juan Costas confía en que sus jugadoras empiecen a tomarle el pulso a la exigencia de la categoría en una temporada de transición y marcada por las bajas para las meañesas. Mejorar a nivel defensivo será fundamental ante un rival suele apostar por un sistema 6-0 en defensa, mientras que en ataque destaca en el lanzamiento exterior y en la actividad de su pivote. La joven extremo Marta Durán es su máxima goleadora con un promedio de 7 goles por partido.

El Asmubal espera que las tres horas de viaje en el día le afectan lo menos posible en su rendimiento, ante el equipo al que batió en el mano a mano por el título la pasada temporada por un sólo punto en la tabla clasificatoria.