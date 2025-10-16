Paula Suárez acaba en el top 50 en su segundo Mundial juvenil

Paula Suárez completó en Albania su segundo Mundial Juvenil Cedida

Paula Suárez, ajedrecista del Club Xadrez Fontecarmoa, finalizó en el puesto cuadragésimo octavo en el Campeonato Mundial Juvenil FIDE en categoría Sub 18 celebrado en la la localidad albanesa de Durres. En su segunda cita mundialista, tras haber sido decimocuarta el pasado año en Brasil, la sanxenxina acabó con un total de 5,5 puntos después de 11 duras rondas. La maestra internacional china Muziyan Gao, que consiguió nueve puntos, se adjudicó el título.

Aunque Paula empezó bien el Mundial al ganar a la rumana Elisa-Andreea Dumitrache, las derrotas ante la alemana Charis Peglau, ante la uzbeca Vasila Abdujabborova y ante la Maestra mexicana Elizabeth Schahrazad Díaz Bartolo mermaron sus opciones de poder pelear por las primeras plazas.

Mediado el torneo, Paula mejoró en la clasificación, encadenando dos victorias ante la belga Hoara Roos y ante la kazaja Adelya Ospanova, pero las derrotas ante la australiana Chao Xin Cheng y la china Yaochen Yu, ambas Maestras Fide al igual que la lilaina, frenaron su remontada.

En sus tres últimas rondas, la subcampeona de España ganó a la guatemalteca Fiorella Jasmine García y a la kosovar Jona Recica, despidiéndose con unas tablas ante la india Kirthika. Paula Suárez cierra de esta forma una nueva experiencia internacional y ya piensa en el próximo Campeonato de Europa.