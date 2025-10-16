La “Goalkeeper Brain Academy” se consolida en su segundo año en Corón

El campo del Chispa acoge los entrenamientos específicos para porteros de la academia de alto rendimiento Gonzalo Salgado

La Goalkeeper Brain Academy, la escuela de alto rendimiento para porteros de fútbol que puso en marcha el técnico Juan Abalo en el campo del Chispa, en Corón, se consolida en su segunda temporada y está inmersa “en un revolucionario proceso para la obtención de la ISO 9000 y la ISO 27000”, como garantías de calidad, prestigio y confiabilidad en cuanto a material deportivo utilizado.

La academia cuenta con futbolistas en edades formativas de diferentes clubes de la provincia. “Esta no es una academia para pasar el rato, es alto rendimiento”, resalta Abalo. “Todo lo que no sea así, no tiene cabida”. La Academia está pensada para un grupo de futbolistas muy reducido entre 10 y 12 porteros y 4 jugadores de campo, principalmente de los puestos defensivos y medio campo. “El motivo es que trabajen con los porteros lo máximo posible, salida de balón, perdida del mismo y respuestas al fallo”.

Abalo explica que las certificaciones de calidad “nos darán un plus de tranquilidad que estamos haciendo bien las cosas”. En este momentos la escuela tiene el plazo de inscripción abierto para otros tres jugadores de campo. “Primero prueban y si dan el perfil entran en la Academia”, explica su director. Los interesados pueden contactar en el número 617 865 248.