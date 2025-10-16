Jaime Arjones: “En Boiro me enseñaron mucho, fue muy difícil salir”

Jaime Arjones durante un partido con España RFEV

A sus 22 años, Jaime Arjones se ha convertido en la auténtica promesa del voleibol español. El boirense, canterano del Rotogal Boiro, milita actualmente en el Saint Nazaire Volley Ball Atlantique de la liga francesa, una de las más competitivas de Europa.

Con su 1,88 metros de altura, Arjones se caracteriza por su técnica, capacidad de dirigir el juego, buen juego y viveza táctica. El colocador debutó con la selección absoluta en la Golden League, y ahora piensa en cómo seguir mejorando.

¿Qué tal este verano con la Selección Española?

El verano con la selección fue bonito, pero la verdad que no fue todo lo bien que nos gustaría. Jugamos la Golden League que fue bien, de seis partidos ganamos cuatro, pero en la otra cita, que era el clasificatorio para el europeo, no conseguimos obtener los resultados que buscábamos.

La Golden League fue su debut con la absoluta, ¿cómo se siente recibir la llamada de España?

Siempre tuve la oportunidad de participar con las categorías inferiores, y ahora que esa etapa ya se terminó para mi, es todo un placer contar con la llamada de la selección, creo que es con lo que sueña todo jugador.

¿Por qué escogió el voleibol?

Pues el voleibol vino un poco sin querer. Yo empecé con baloncesto, fútbol... iba combinando, y un verano en la playa con unos amigos lo vimos y nos apuntamos. Del verano pasó a la pista, y hasta hoy. Pasó de ser un hobbie a un modo de vida.

En España cada vez se sube más el nivel, puedes vivir del volei, pero día a día Jaime Arjones

Inició su trayectoria en el Rotogal Boiro, dónde le guardan mucho cariño, ¿cómo fue salir de Boiro?

No fue nada fácil porque Boiro es mi casa, me apoyan muchísimo. Yo siempre quise jugar en el Boiro y tuve la oportunidad de jugar en la primera división, algo que me valió muchísimo. Me empezaron a llegar otras ofertas y lo primero que me dijo el club es que tenía que salir y vivir experiencias. Fue difícil tomar la decisión, pero era lo que tocaba en ese momento.

¿Qué recuerda de esa etapa?

Tengo grandes recuerdos, desde inferiores hasta la Superliga, pero sobre todo la gente. Ahora son casi todos mis mejores amigos, cada vez que vuelvo a Boiro siempre paso por A Cachada.

¿Hay algo que destacaría de lo que le enseñó Chicho Alves?

Chicho nos enseñó muchísimo. Pero lo que a mi se me quedó fue la mentalidad del trabajo diario, fue lo más importante que se me pegó de él, el trabajo incansable de todos los días e ir a entrenar con ganas.

¿Dio un gran salto cuándo se fue a Palma?

Sí, con el Volei Palma fue un salto grande. No es lo mismo jugar con tu club en primera que en otro, porque pasas a ser un poco más profesional en el sentido de que tienes que adaptarte a gente nueva. A nivel personal lo recuerdo muy bien, todo el mundo me trató genial. A nivel deportivo, por varios problemas no fueron los resultados óptimos pero al final es una experiencia más.

Y de ahí llegó a Soria...

Fue otro salto muy grande, porque pasamos de una temporada regular a recibir la llamada del finalista del año anterior. Me lo tomé con muchísima ilusión y ambición, era algo que tenía que coger.

De Chicho se me quedó la mentalidad de trabajo diario e incansable Jaime Arjones

Ahora está en Francia ¿costó salir de España?

Sí. Al principio te genera muchas dudas, no sabes como te vas a adaptar a la lengua y demás, pero lo cogí como mis anteriores etapas, con ambición.

¿Qué le motivó para tomar la decisión?

La confianza del club. Me hablaron muy bien y la liga francesa es de las más competitivas. A nivel deportivo me ilusiona mucho, es una oportunidad muy buena para dar un salto a la profesionalización y para ver mi capacidad en nuevas ligas.

¿Cómo ve el ascenso del Voleibol en España?

Creo que cada vez se sube más el nivel, solo jugué tres años en Superliga, pero los clubes cada vez se refuerzan más y se vio en la liga del año pasado que estuvo muy apretada, se va por el buen camino.

Trato de trabajar lo mejor posible y de jugar como sé, creo que es lo máximo que puede dar un deportista Jaime Arjones

¿Puede un jugador vivir del Voleibol?

Depende del nivel y del país. Hay países en el extranjero que sí. En España puedes pero no es como el fútbol, aquí puedes vivir día a día, no ganas nada fuera de lo común.

¿Cómo lleva la presión de ser la gran promesa del volei español?

No me lo tomo demasiado a pecho. Trato de trabajar lo mejor posible, de entrenar bien y de jugar como sé. Creo que eso es lo máximo que puede dar un deportista.