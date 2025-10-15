El ribeirense Eizan Calo logra el bronce en el Campeonato de España Alevín

Izan Calo en el tercer puesto Cedida

El ribeirense Eizan Calo, del Club de Patinaje Ribeira, consiguió la medalla de bronce en el Campeonato de España Libre en categorías alevín y benjamín, que se disputó en Sant Vicenç de Montalt, con una puntuación total de 31,65.

Por otro lado, en la categoría alevín femenina también participaba la joven Noa Caamaño, del Club de Patinaje Boiro, que consiguió quedar en la vigésimo quinta posición de su categoría.

La representación de Galicia en el Campeonato de España se saldó con un oro y dos bronces, uno de ellos el de Eizan Calo, y el otro, de Martina Alonso. El oro fue para Gael Fernández