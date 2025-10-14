Leyre Villamediana se sube a lo más alto del podio en el autonómico absoluto

La vilagarciana Leyre Villamediana junto a David Fernández y Fran Miguéns Ramón Hermida

Tras conseguir la medalla de oro en la Copa de España A Júnior de Galicia durante el pasado mes de septiembre, la judoca villagarciana que milita en las filas del Judo Club Pontevedra, Leyre Villamediana, se ha vuelto a subir a lo más alto del podio. Esta vez, en el Campeonato de Galicia Absoluto.

La categoría femenina de hasta 63 kg. se desarrolló en forma de liga, con cuatro competidoras, y en ella Leyre volvió a dar muestra de su dominio sobre el grupo de rivales inscritas para esta cita deportiva, venciendo la totalidad de sus combates y colgándose el oro en el Pabellón Municipal de A Xunqueira del Concello de Ferrol.

Junto a ella, estuvieron su entrenador en Vilagarcía de Arousa, Fran Miguens, quien esta vez estuvo dentro del conjunto arbitral que dirigió los combates del campeonato, y el también arousano David Fernández De La Iglesia, como entrenador en pista.

Acompañándolos también estuvo Ramón Hermida “Lavi” como fotógrafo acreditado por la Federación Gallega de Judo para la captación de fotografías del campeonato.

Con esta victoria la deportista vilagarciana consigue clasificarse así de manera directa para el Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto, fase que tendrá lugar el próximo domingo dos de noviembre en A Coruña, concretamente en el Pazo dos Deportes de Riazor.

Actualmente, y según las estadísticas de la Federación Galega de Judo, la vilagarciana Leyre Villamediana se encuentra en el tercer puesto del ránking gallego absoluto con 30 puntos en -63kg. Por otro lado, en la categoría júnior, Leyre Villamediana ocupa el primer puesto del ránking autonómico con una puntuación total de 271,25.