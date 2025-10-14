La Fanciulla de Manuel Castro logra la segunda plaza en el Trofeo Vila Portonovo

La Fanciulla de Manuel Castro Gil del Real Club de Regatas de Villagarcía, el decano de la vela gallega PEDRO SEOANE PRADO

El Bavaria 34 Smaku del Liceo Marítimo de Bouzas, patroneado por Alfonso Rodríguez en la categoría de A2, y el Cactus Digital Petrilla del Club Náutico de Portonovo con una tripulación compuesta por Jaime Barreiro, Víctor Ayan y Javier Porto en A3; se proclamaron vencedores de la primera edición del Open de España de Tripulaciones Reducidas, que enmarcado en la Semana Abanca finalizó en Sanxenxo, fue organizado con éxito por el Club Náutico de Portonovo.

Por la parte vilagarciana, en el Open de España A2, La Fanciulla de Manuel Castro, del RCRG Vilagarcía, se hizo con la segunda posición, por detrás del Smaku. El recorrido que era inicialmente de 12 millas, posteriormente ante la alarmante bajada de la intensidad del viento, sería acortado en la zona de Mourisca, lo suficiente para dar por válida la regata, logrando completar con éxito esta primera edición.

Por su parte en la categoría de tres tripulantes, el Cactus Digital Petrilla del Club Náutico de Portonovo, se hacía con la victoria, por delante de dos barcos del Club Náutico de Beluso: el Arpón IV Seida con Iñaki Carbajo de patrón, y Alvaro Garrido-César Enrique Themudo de tripulantes. Por otra parte, el Espita con José Luis Lastra Baltasar, Pablo Lastra Gonzalez y Manuel Sánchez. Luis Smyth