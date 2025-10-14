El Club Olimpic consigue cinco medallas en el XXIV Internacional Cidade de Ribeira

Los deportistas del Olimpic desplazados a Ribeira Cedida

Se celebró el XXIV Campeonato Internacional de Taekwondo Cidade de Ribeira, un evento que reunió a deportistas de gran nivel procedentes de toda España y de países como Portugal, Italia, Croacia y Costa Rica. El Club Olimpic de Vilagarcía de Arousa participó con nueve competidores en diferentes categorías y pesos, demostrando un altísimo nivel y consiguiendo excelentes resultados.

En la categoría infantil masculina, Izan Fontela consiguió la medalla de bronce en la categoría de -23kg. Por otra parte, en la categoría pre-cadete masculino, en P1 -27 kg, Denis Rubianes se hizo con la medalla de oro, y en P2 -30 kg, Oliver Arosa consiguió una plata para el combinado arousano. Lucas Oliveira fue quinto en P3 -33 kg. Por el lado femenino, Alexia Leal consiguió la medalla de plata en P2 -30 kg.

En la categoría cadete femenino el Olimpic celebró la medalla de bronce de Chiara Rey en P9 -59 kg. Asimismo, en P3 -41 kg, Miguel Cuevas, cayó en segunda ronda frente al número 1 del ranking, tras un combate de gran intensidad y nivel técnico. Aday Amoedo, a pesar de que cayó en primera ronda, realizó un gran trabajo y plantó cara al rival.