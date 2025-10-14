Al Inelsa Asmubal se le escapa la victoria sobre la bocina

El Inelsa Asmubal estuvo muy cerca de ganar el sábado a las canarias del Romade Gonzalo Salgado

El Inelsa Solar Asmubal Meaño estrenó su casillero de puntos en División de Honor Plata al empatar en Coirón ante el Romade canario a 32. Fue un emocionante duelo en el que las locales jugaron muchos minutos por detrás en el marcador y estuvieron muy cerca de ganar al final, pero lo chafó un gol en el último suspiro de la veterana Haridian Rodríguez, que a sus 39 años sigue disfrutando del balonmano tras una larga carrera en la élite en la que brilló en equipos como el Guardés.

El equipo de Juan Costas tuvo que remar desde el inicio, tras encajar un parcial inicial de 1-5. El técnico logró que sus jugadoras ajustaran en defensa y poco a poco fueron mejorando para igualar el duelo (8-8). Al descanso se llegó con 14-15 y una mejoría a nivel ofensivo.

Al inicio de la segunda parte el Inelsa se volvió a ver con el marcador en contra (15-20), pero Costas fue buscando soluciones para cambiar el rumbo del duelo, realizando movimientos en defensa que surtieron efecto al sacar del pivote a Haridian. Con un parcial de 5-1 el Asmubal empato a 24 a falta de catorce minutos.

A partir de ahí fue un toma y daca. Con empate a 31 a falta de 38 segundos, funcionó la pizarra local y el gol de Sofía Arangio puso por primera vez en ventaja a las locales en el partido. La última posesión fue para el equipo de Las Palmas, que logró empatar con un lanzamiento desde nueve metros a la escuadra de Haridian sobre la bocina. Fue un jarro de agua fría. En la próxima jornada el Inelsa visita al Balomano Gijón, que también suma un punto tras las tres primeras jornadas.

Ficha:

Inelsa Asmubal: Ríos y Uxía; Nicole, Arangio (5), Sabela (3), Currás, Agustina (5), Vera (2), Alba, Miniño (13), Romero, Luna, Muñiz (4), Vanesa, y Shaila.

Romade: Yarisa, Falcón y Valeria; Astigagarraba (2), Betancor (1), Santana (4), Haridian (8), Sánchez, Siñol (7), Machín (9), Lozano, Padrón (1) y Rebeca.

Árbitros: Villanueva Pérez y Valdés Gómez. Excluyeron por dos minutos a Sabela (min. 28) y Miniño (min. 28) por el Inelsa Solar; y a Haridian (min. 4 y 46), Betancor (min. 19), Machín (min. 49), Rebeca (min. 52), más descalificaron a Betancor (min. 23) y al entrenador Roberto Santamaría (min. 52) por el Romade.

Marcadores: 5-8 /14-15 / 22-25 / 32-32.