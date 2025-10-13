Mi cuenta

Diario de Arousa

+Deportes

Os Ingleses suma su tercera victoria seguida en su estreno en casa

El equipo afronta el futuro “con humildad, ambición y respeto por cada rival”

María Caldas
13/10/2025 19:00
El primer partido de Os Ingleses en Fontecarmoa
El primer partido de Os Ingleses en Fontecarmoa
Gonzalo Salgado

El equipo sénior de Os Ingleses Rugby Club continúa su excelente inicio de temporada tras imponerse este sábado al Pontevedra R.C. en el estadio Manuel Jiménez de Vilagarcía. 

Con esta victoria, la tercera en tres partidos, el conjunto vilagarciano continúa líder provisional de la clasificación. El encuentro se caracterizó por un ritmo intenso y una gran solidez del equipo local, que supo aprovechar su fortaleza en melé y touch para dominar el juego. 

Ya desde los primeros minutos los locales mostraron un alto nivel de compromiso y cohesión, especialmente visible en la integración de los nuevos jugadores, que comienzan a dejar su sello dentro del equipo. Cada fase del encuentro reflejó el trabajo constante que se viene desarrollando durante las últimas semanas de entrenamiento. 

Al finalizar el partido, no faltó el tradicional tercer tiempo, en el que los jugadores en un ambiente de compañerismo y celebración realizaron los bautizos de bienvenida para los recién incorporados al club. 

Desde Os Ingleses subrayan que la temporada “acaba de empezar” y que el equipo afronta el futuro “con humildad, ambición y respeto por cada rival”.

