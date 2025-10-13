El Rotogal Boiro consigue su primer triunfo de la campaña ante el Gijón

El Rotogal Boiro debuta este próximo fin de semana en A Cachada Cedida

El Rotogal Boiro venció en su primera salida de la temporada por 2-3 ante el CID Jovellanos. Los de Chicho Alves regresaron por todo lo alto a la Superliga 2 más competitiva.

El inicio del partido estuvo marcado por el cansancio de los boirenses, ya que viajaron en furgonetas en el propio día del partido, que se jugó a las doce de la mañana. Así, en el primer set a los de Chicho les costó soltarse y se mostraron más despitados que su rival, otorgándole el primer set por 25-23.

Ya en el segundo set el juego de los boirenses dio un salto de calidad, y es que empezaron a sacar y atacar mejor para llevar hasta el final del partido la iniciativa del juego, salvo en el primer tercio del cuarto set, en el que los locales consiguieron volver a ponerse por delante en el electrónico pero con muy poca ventaja, ya que solo estaban tres puntos arriba del Rotogal Boiro.

“Para nosotros es importante empezar la liga con estos tres puntos porque al final se construye siempre mucho mejor desde ganar”, comenta Chicho Alves tras la primera victoria del Rotogal Boiro en la Superliga 2.

Ante el Jovellanos el equipo dejó ver que cuentan con muchos automatismos de la temporada pasada, evidenciando así el crecimiento del equipo. Uno de los jugadores más determinantes en el encuentro ante los asturianos fue Martín Casais, la joya de la cantera boirense, haciendo un total de 28 puntos. También fue relevante en la victoria la figura de Juan Cañate, que sumó 19 puntos.

“Estamos centrados ya en la próxima jornada que es nuestro debut en A Cachada. Tenemos que seguir creciendo como equipo porque fisicamente tenemos que mejorar y aprender de lo que hicimos mal”, destaca Chicho. Se incorpora ya al equipo Janluar Figueroa, que suma su segunda temporada en Boiro.