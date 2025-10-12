Mi cuenta

Deportes

El ribeirense Bruno Iglesias triunfa en la Copa de España Ilca 6

El regatista logró asaltar el liderato en la última prueba en Vilagarcía y se convierte en el nuevo campeón de la categoría asbsoluta y también de la Sub 19 masculina

María Caldas
12/10/2025 22:30
Los premiados en el Centro Galego de Vela
Los premiados en el Centro Galego de Vela
CLARA GIRALDO

Jornada final en Vilagarcía para los 150 ILCA 6 que han participado desde el pasado viernes en la Copa de España de la clase, prueba que organiza la Real Federación Gallega de Vela (RFGV). La disputa de las últimas pruebas del grupo oro provocó un cambio total en la general, y el gallego Bruno Iglesias y la alicantina Lara Sabina Himmes fueron finalmente los vencedores de la gran cita nacional.

Fue, sin duda, una jornada de emoción y máxima competitividad, con un vuelco definitivo tanto en la general absoluta masculina como en la femenina. El representante gallego del CND Riveira, que partía desde la segunda posición provisional y comenzó el día con un discreto 64º —resultado que pudo descartar—, supo aprovechar al máximo sus opciones y un quinto puesto en la última manga le bastó para proclamarse flamante vencedor de la Copa de España. 

Iglesias finalizó con tres puntos de ventaja sobre el segundo, Nikko Palou (RCN Palma), y cuatro sobre Juan Bennassar (RCN Palma), tercero. Los tres coparon también el podio Sub19 Masculino.

En la general absoluta femenina, gran jornada para Lara Sabina Himmes (RCR Alicante), que partía desde la segunda posición y logró la victoria final con ocho puntos de ventaja sobre Sheila Martínez (CN Campello) —la mejor del día con un primero y un tercero— y 15 sobre la canaria Isabel Hernández (RCN Gran Canaria), que cerró el podio en tercera posición.

En Sub21 Femenino, la victoria final fue para la balear Margalida Perelló (RCN Palma), seguida de Adriana Castro (RCN Torrevieja) y Ainhoa Gómez (Federación de Vela de la Región de Murcia), segunda y tercera respectivamente.

En la entrega de trofeos en el Centro Galego de Vela estuvieron presentes Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, y Carlos Coira, concejal de Deportes.

