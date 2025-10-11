Mi cuenta

Deportes

Juan Bennassar e Isabel Hernández están a un paso de hacerse con el título copero en Vilagarcía

Mañana a las 17:00 horas será la entrega de premios

María Caldas
11/10/2025 18:00
La flota de veleros compitiendo durante el segundo día de la Copa de España
La flota de veleros compitiendo durante el segundo día de la Copa de España
Juan Caballero

Segunda jornada en la ría de Arousa para los 150 regatistas de ILCA 6 que compiten este fin de semana por la Copa de España de la clase. Con dos pruebas más disputadas, el balear Juan Bennassar y la canaria Isabel Hernández se perfilan como claros aspirantes a hacerse mañana con el título en la general absoluta.

Con un total de cinco pruebas en los casilleros, el balear Juan Bennassar (RCN Palma), que hoy sumó un quinto —que descarta— y una nueva victoria parcial, continúa al frente de la general absoluta masculina con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el gallego Bruno Iglesias (CND Riveira). 

En la clasificación absoluta femenina sí ha habido cambios en lo alto de la tabla. La canaria Isabel Hernández (RCN Gran Canaria), que en la primera jornada de competición era segunda, pasa a convertirse en líder de la general tras firmar una jornada brillante con parciales de 1 y 2 en las dos pruebas disputadas.

En Sub21 Femenino, Perelló también repite como líder de la tabla, seguida de Adriana Castro (RCN Torrevieja) en la segunda posición y de Ainhoa Gómez. Hoy se espera un día de buenas condiciones climatológicas con entrega de premios a las 17:00 horas.

