Deportes

El Inelsa Asmubal Meaño regresa a Coirón en busca de su primera victoria

Las de Juan Costas reciben hoy a las 20:00 horas al Romade

María Caldas
11/10/2025 06:30
El Asmubal Meaño espera sumar su primera victoria en casa
El Asmubal Meaño espera sumar su primera victoria en casa
Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal Meaño regresa hoy a las 20:00 horas al Pabellón de Coirón. Las de Juan Costas reciben al Romade después de sufrir una dura derrota a domicilio con el Rocasa Gran Canaria. Para este encuentro, el técnico recupera a Sabela Miniño, que esta temporada, por motivos laborales, solo jugará los partidos que el Asmubal Meaño dispute como local. Asimismo, el club anunció la promoción de Raquel Muñiz para la primera línea, sumando así efectivos a la primera plantilla.

En el partido disputado en Canarias, Juan Costas ya tuvo que optar por convocar a jugadoras juveniles para completar la lista de convocadas. El Romade llega a Coirón después de vencer en la última jornada al Balonmano Gijón, y buscarán aumentar su buena racha ante las verdinegras, que todavía no conocen la victoria.

Las de Costas deberán estar más acertadas con balón, algo que le resultó difícil ante el Rocasa Gran Canaria. El último encuentro que disputaron las de Costas en casa fue en la primera jornada, ante el SAR Rodavigo, con una victoria muy reñida para las viguesas por 30-33.

