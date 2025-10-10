Mi cuenta

La ría de Arousa brilla en el estreno de la Copa de España de Ilca 6

Palma, Alicante y Murcia ocupan el liderato de las cinco divisiones que se disputan

María Caldas
10/10/2025 18:30
La primera jornada de la Copa de España Ilca 6 en la ría de Arousa
La primera jornada de la Copa de España Ilca 6 en la ría de Arousa
Cedida

Gran primera jornada de competición en la ría de Arousa. Tal y como estaba previsto, las condiciones acompañaron este viernes en las Rías Baixas y la flota, compuesta por 150 participantes y divida en dos grupos, pudo estrenar sus casilleros con Palma, Alicante y Murcia ocupando el liderato de las cinco divisiones que se disputan el título de la Copa de España de ILCA 6, organizada por la Real Federación Gallega de Vela.

En la general absoluta masculina, el mallorquín Juan Bennassar (RCN Palma) fue el gran protagonista de la jornada con dos segundos y un primero. En la categoría femenina, brillante inicio para la alicantina Lara Sabina Himmes (RCR Alicante), que con un segundo, un primero y un tercero se coloca al frente de la tabla. 

En el resto de divisiones, el líder absoluto, Juan Bennassar, es también primero en Sub 19 Masculino; en Sub19 Femenino domina la murciana Ainhoa Gómez, y Margalida Perelló encabeza la Sub 21.

“Hoy hemos tenido un día sensacional”, comenzaba explciando Jano Martín, Oficial Principal. “Creo que hemos acertado adelantando el programa una hora poque el parte fue bueno y ahora que estamos ya todos de vuelta en tierra es cuando empieza a bajar”, recalca el oficial tras la primera jornada.

