Vilagarcía volverá a acoger el Campeonato Gallego de Media Maratón

El medio maratón de Vilagarcía se disputará el último domingo de noviembre Mónica Ferreiros

La tercera edición de la Media Marayón Concello de Vilagarcía, que se celebrará el día 30 de noviembre, volverá a ser Campeonato Xunta de Galicia de la distancia, bajo el control técnico de los jueces de la Federación Gallega de atletismo.

Organizado por la Fundación de Deportes sobre un circuito llano y homologado de 21.097,50 metros, la inscripción ya está abierta en la web www.carreirasgalegas.com, con un coste a precio reducido de 15 euros hasta el día 16 de noviembre. A partir de esa fecha y hasta el día 25 a las 23:59 horas, que será cuando se cerrará el plazo para anotarse, el coste será de 20 euros.

La prueba comenzará a las 10.30 horas en la Avenida de la Marina, y la carpa de la organización estará ubicada en la explanada del auditorio municipal. Los participantes, todos ellos mayores de 18 años, competirán en las categorías sub 20, sub 23, sénior y las cuatro de veteranos: de 35 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59, y a partir de 60 años.

Darán tres vueltas, una de ellas pequeña de unos 1.350 metros, a un circuito urbano de asfalto y cerrado al tráfico que llegará a Vilaxoán y Carril. En cuanto a premios, además de los pertinentes trofeos habrá premios económicos a través de los bonos “son da casa” para gastar en los establecimientos de la localidad por cuantías que van desde los 300 hasta los 50 euros. Además de recompensas para clubes.