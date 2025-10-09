Tania Álvarez recibe la “Mención Honorífica” del CSD por sus logros deportivos y académicos

Tania Álvarez recibió la distinción del CSD a sus méritos deportivos y académicos Cedida

La palista grovense del Breogán Tania Álvarez recibió la “Mención Honorífica” de los premios del Consejo Superior de Deportes-Carrera Dual correspondientes al año 2024. El CSD realiza con estos galardones, que se convocaron por primera vez en 2023, un doble reconocimiento a jóvenes deportistas españoles, por sus logros deportivos y por los académicos, tanto en rango universitario como de educación secundario y bachillerato.

La comisión que evalúa las candidaturas presentadas por los órganos con competencias en materia deportiva de las Comunidades Autónomas, incluyendo la información relativa al expediente formativo y al currículum deportivo en competiciones nacionales e internacional, eligió la palista grovense con la “Mención Honorífica” tras finalizar sus estudios del Programa de “Doctorado en Educación, Deporte y Salud”, con la tesis doctoral titulada “Are neuromuscular parameters capable of predicting sport performance in elite kayakers and canoeists?”, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude con Mención Internacional.

Tania Álvarez posa con su distinción en el CSD Cedida

En cuanto a sus méritos deportivos, Tania fue cuarta en K2 en el Campeonato del Mundo de Maratón y subcampeona de Europa en K1 en la misma disciplina. Además se hizo con la tercera plaza en la 50ª edición de la Waterland Marathon en Amsterdan. A nivel nacional, la grovense logró dos títulos de campeona de España, uno de subcampeona y un bronce nacional.

Tania Álvarez se proclamó este año 2025 campeona el Mundo de K2 en Maratón junto a la lucense Tania Fernández en el Mundial de Hungría. Fernández Yates será galardonada este viernes por el Concello de O Grove la gala de la Festa do Marisco, que se celebra a partir de las 20 horas en el audiorio grovense, donde recibirá la Centola de Ouro.