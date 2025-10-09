Portonovo acoge el Open de España de tripulaciones reducidas

Mandado (CM Vigo), Albores (Abanca), Guisasola (Concello Sanxenxo), Pazó Olmedo (Náutico Portonovo), en la presentación esta mañana Moebius

El Club Náutico de Portonovo entra por la puerta grande en la Semana Abanca con la organización del Open de España de tripulaciones reducidas, que se celebra este sábado en aguas de la ría de Pontevedra. En la presentación del evento, el concejal de Deportes y diputado provincial Marcos Guisasola, estuvo acompañado por Raúl Albores, en representación de Abanca; Alfonso Mandado, del Club Marítimo de Vigo que es el organizador de la Semana Abanca; y por el comodoro del Náutico de Portonovo, Fernando Pazó.

Esta primera edición del Trofeo Vila de Portonovo reúne a barcos con las categorías de dos o tres tripulantes con calidad de Open de España e inmerso en la regata multináutica de la Semana Abanca, que cuenta con dos competiciones en la ría de Pontevedra: esta regata de cruceros y el Trofeo Ence Villa de Marín que se celebrará en noviembre con competiciones de piragüismo y remo.

Salaño y Smaku, entre los favoritos del Open de España A2-A3 en Portonovo Moebius

Entre la veintena de participantes que competirán en dos y tres tripulantes, figuran ilustres de estas categorías como el vencedor del Rías Baixas 2024; Salaño Dos con Jacobo Vecino-Brenda Maura a los mandos del Real Club Náutico de Vigo, el Smaku de Alfonso Rodríguez del Liceo Marítimo de Bouzas, o el Ziralla Primero, que será a priori la mejor opción del Náutico de Sanxenxo con Ramón Barreiro y Martín Amorín.

Completan el grupo de A2, Quen Vai y Samoa del Club de Mar de Aguete, el Orion del Monte Real Club de Yates de Baiona y el Fanciulla del Real Club de Regatas Galicia de Vilagarcía.

La salida de la que será la única manga puntuable se iniciará al filo de la una de la tarde, con un recorrido por la zona oeste de la ría de Pontevedra, de una longitud entre 12 y 15 millas.