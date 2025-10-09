Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Paula Suárez encadena dos victorias seguida y recupera opciones en el Mundial de Albania

La sanxenxina del CX Fontecarmoa llega a la jornada de descanso con 3 puntos en 6 rondas

Gonzalo Sánchez
09/10/2025 20:46
Paula Suárez está disputando el Mundial Sub 18 en Durres
Paula Suárez está disputando el Mundial Sub 18 en Durres
Cedida

Paula Suárez encadena dos victorias seguidas en el Campeonato Mundial Juvenil FIDE en categoría Sub 18 que se está celebrando en Durres (Albania) y escala posiciones en la clasificación, recobrando opciones de hacer un buen papel en el torneo justo cuando llega a la jornada de descanso este viernes. 

El miércoles la sanxenxina del CX Fontecarmoa ganó a la belga Hoara Roose, mientras que este jueves también solventó con una victoria su partida ante la kazaja Adelya Ospanova, por lo que ya se mete en el top 50 de entre un total de 80 participantes. 

