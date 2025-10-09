El Rotogal Boiro prepara el inicio de la temporada más competitiva en Gijón

La plantilla del Rotogal Boiro para la 25/26 Boiro Voleibol

El Rotogal Boiro comienza este domingo la nueva temporada 2025/2026 en la Superliga 2. Los de Chicho Alves arrancan como visitantes ante el Gijón con una plantilla que sigue la estala de la pasada campaña, y en la que el talento de la cantera sigue siendo el punto fuerte.

Lo cierto es que de cara a esta temporada los equipos de la Superliga 2 han realizado una importante inversión económica, por lo que los boirenses tendrán que medirse a equipos con jugadores de gran potencial.

En la pretemporada, el cuadro boirense disputó la Copa Xunta de Galicia, en la que quedaron en segundo lugar ante el San Sadurniño, que fue el vencedor de la misma. Lo cierto, es que en la final los de Chicho plantearon un partido muy serio, forzando el tie-break.

Los boirenses en la Copa ante Dumbría Cedida

“La apuesta que hicimos es darle continuidad al bloque de la casa. El tiempo dirá si nos sale bien o mal, de momento la progresión está siendo buena”, comenta Chicho Alves. “No pudimos renovar a todos los extranjeros por la situación de siempre. Vienen, juegan bien y luego tienen otras ofertas que nosotros economicamente no las podemos igualar”, explica el técnico.

El proyecto boirense vuelve a la carga con los canteranos sumando más experiencia y nivel, y es que la mayoría de ellos ya vistieron la camiseta boirense el año pasado, en el que consiguieron el tercer puesto.

“Confiamos en que los chicos ya tienen más nivel. La inversión de los otros equipos de la liga subió mucho, al final hay que jugar en la cancha, tener jugadores buenos no siempre te garantiza ganar. Nosotros queremos sacar la mejor versión de cada uno de los chicos”, destaca Chicho.

“Creo que el equipo va a andar bien, estamos deseando empezar y sobre todo deseando jugar en casa”, recalca el entrenador boirense