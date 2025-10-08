Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Las ribeirenses Sabela, Xela y Luisa conquistan el III Trofeo Nacional de Bezana

Consiguieron las tres primeras medallas de la categoría cadete femenino

María Caldas
08/10/2025 12:30
Las ribeirenses en el podio en Cantabria
Las ribeirenses en el podio en Cantabria
Cedida

El Club de Patinaje Ribeira se desplazó hasta Cantabria para disputar el III Trofeo Nacional Santa Cruz Bezana, organizado por el AD Patín Santa Cruz Bezana. Un campeonato en el que participaron clubes de distintos puntos de la geografía española para lucirse en el Pabellón Marcos Bermejo.

Por parte del Club de Patinaje Ribeira acudieron tres deportistas; Sabela Arias, Xela González y Luisa Queiruga. Las tres deportistas del Ribeira cerraron una gran participación en Cantabria, y es que las tres consiguieron subirse al podio en la categoría de cadete femenino.

Las patinadoras en Cantabria
Las patinadoras en Cantabria
Cedida

Por un lado, Xela González consiguió subirse a lo más alto del podio, sumando un oro a su medallero. En segundo lugar se posicionó Luisa Queiruga con la medalla de plata, y por último, el bronce también se fue para Ribeira con la actuación de Sabela Arias.

Ahora, el club se prepara para el LXXIV Campeonato de España Alevín e Infantil que se disputará en Cataluña. Por parte del equipo ribeirense participará en el alevín masculino Eizan Calo.

Te puede interesar

El meañés Roberto Fontán en el primer puesto del podio de máster 50

El meañés Roberto Fontán logra el título de campeón gallego de Gravel
María Caldas
visita de colegios a las excavaciones

"¿Dónde están los muertos?" o "¿Por qué no se excava todo?": Las preguntas escolares en la excavación de Valle-Inclán
Olalla Bouza
El presidente, Manolo Abalo, durante uno de los entrenamientos

El Arosa SC más goleador apunta a un futuro optimista
María Caldas
Visitantes en la carpa de degustación

La Festa do Marisco mantiene la buena afluencia de comensales incluso en los días laborables
Sandra Rey