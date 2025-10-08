Las ribeirenses Sabela, Xela y Luisa conquistan el III Trofeo Nacional de Bezana

Las ribeirenses en el podio en Cantabria Cedida

El Club de Patinaje Ribeira se desplazó hasta Cantabria para disputar el III Trofeo Nacional Santa Cruz Bezana, organizado por el AD Patín Santa Cruz Bezana. Un campeonato en el que participaron clubes de distintos puntos de la geografía española para lucirse en el Pabellón Marcos Bermejo.

Por parte del Club de Patinaje Ribeira acudieron tres deportistas; Sabela Arias, Xela González y Luisa Queiruga. Las tres deportistas del Ribeira cerraron una gran participación en Cantabria, y es que las tres consiguieron subirse al podio en la categoría de cadete femenino.

Las patinadoras en Cantabria Cedida

Por un lado, Xela González consiguió subirse a lo más alto del podio, sumando un oro a su medallero. En segundo lugar se posicionó Luisa Queiruga con la medalla de plata, y por último, el bronce también se fue para Ribeira con la actuación de Sabela Arias.

Ahora, el club se prepara para el LXXIV Campeonato de España Alevín e Infantil que se disputará en Cataluña. Por parte del equipo ribeirense participará en el alevín masculino Eizan Calo.