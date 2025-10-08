Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Javi Otero, del Natural Sport, suma una medalla de plata en el Open de Albania

El taekwondista solo cedió ante el representante de Uzbekistán

María Caldas
08/10/2025 17:00
El deportista del Natural Sport de Ribeira, Javi Otero, logró en el Open de Albania una nueva medalla de plata, solo cediendo ante el representante de Uzbekistán. Entre los objetivos marcados por club y taekwondista estaba dar un salto de calidad, enfocándose ya en el próximo Campeonato de Europa y Mundial Sub 21. 

“Javi se lo está tomando muy en serio. Muestra de ello es la implicación y compromiso que tiene para intentar dar ese salto de calidad que lo ayude en sus objetivos”, destacan desde el Natural Sport.

