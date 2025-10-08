Irregular inicio de Paula Suárez en el Mundial Sub 18 de Albania

Paula Suárez, futbolista y ajedrecista del CX Fontecarmoa que está disputando el Mundial Sub 18 Gonzalo Salgado

Paula Suárez, ajedrecista del Club Xadrez Fontecarmoa, está disputando el Campeonato Mundial Juvenil FIDE en categoría Sub 18 en la localidad albanesa de Durres. Es la segunda vez que la sanxenxina acude a la cita mundialista júnior tras finalizar en el puesto decimocuarto el pasado año en Florianápolis (Brasil), donde firmó una gran actuación para cerrar un año 2024 en el que se proclamó campeona de España.

Paula viajó a Albania con la selección nacional tras proclamarse subcampeona nacional femenina en Jaén hace unas semanas, subiéndose de esta forma al podio por tercer año consecutivo, lo que le sirvió para sellar su pasaporte a este Campeonato del Mundo y también al Europeo que se disputará en Budva (Montenegro) a finales de este mes de octubre.

Después de las cuatro primeras rondas disputadas de entre un total de once, Paula Suárez ha tenido un irregular inicio en cuanto a resultados, ya que suma un punto. Se estrenó con victoria en la primera ronda al ganar a la rumana Elisa-Andreea Dumitrache. En la segunda perdió contra la alemana Charis Peglau, que es la novena por ranking con un total de 2.203 puntos de ELO, mientras que la Maestra española partió como la número 31 con un total de los 1.988 puntos. En su tercera partida se cruzó con Vasila Abdujabborova (Uzbekistán), con la que perdió, al igual que en la cuarta ronda con la Maestra mexicana Elizabeth Schahrazad Díaz Bartolo.

La joven ajedrecista del CX Fontecarmoa disputa el Mundial Sub 18 en Albania CXF

Su rival en el quinto enfrentamiento es la belga Hoara Roose, que suma 1,5 puntos en su casillero después de los primeros días de Mundial. Paula Suárez ocupa la posición 64 de entre un total de 80 participantes, mientras que lideran la clasificación la uzbeca Afruza Khamdamova y Valeria Kleymenov, que cuentan sus partidas por victorias. El Mundial continúa en Durres hasta la próxima semana, ya que termina el día 16.